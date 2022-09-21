Об этом он рассказал в программе «Земля и воля».
«Как прекращать договоры аренды в военное время? Мы прекрасно понимаем, что норма еще об одном годе не действует, где-либо она не могла бы действовать, оккупирована ли территория или не оккупирована. Мы должны написать все необходимые возражения арендатору», – рассказывает Роман Головин.
По его словам, прежде всего нужно отправить ответ на предложение арендатора, которое он представляет не позднее, чем за месяц до окончания действия имеющегося договора.
«Второе – как только у вас истек срок действия договора, вы должны почти на следующий день отправить возражение в возобновлении договора. Это самое страшное – не упустить этот срок и обязательно не до окончания договора, а после того, как договор прекращает свое действие», - отмечает Роман Головин.
Также он рассказывает, что с 17 июля 2020 действует такая норма, что собственник земли должен обратиться в орган государственной регистрации с возражением возобновления. С другой стороны, отмечает эксперт, Минюст и регистраторы считаются по-другому. Тем не менее, он все равно советует прийти в орган государственной регистрации и написать заявление о прекращении, чтобы этот документ был на тот случай, если он понадобится.
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Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, возможны ли с путиным продуктивные переговоры.
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