Об этом он рассказал на своем канале.

«Именно для того чтобы мы могли объединить усилия всего мира, мы создаем на базе парламента межфракционное депутатское объединение, которое называется «Трибунал для российских агрессоров». Туда уже вошли более 50 народных депутатов, по сегодняшней информации, из разных политических фракций. Там не должно быть вообще никакой политики», – сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, благодаря этому объединению теперь Украина будет на дипломатическом уровне координировать деятельность правоохранительных органов, у которых есть все необходимые механизмы. Например, как отметил Александр Качура, в Генеральной прокуратуре есть замечательные специалисты, налажено сотрудничество с международными партнерами, но они сейчас работают больше в контексте Международного уголовного суда, то есть по военным преступлениям, по акту геноцида.

«А создание самого трибунала специального сейчас крайне необходимо. Потому что если сейчас не сделаем, если сейчас это мир не сделает, то вообще речь не будет идти о правилах, в которых вроде бы живет европейское общество и которые были задекларированы после Второй мировой войны. Этих правил уже нет, они должны это понять. И мы должны сделать такой международный трибунал, который поставит в этом вопросе точку», – заявил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, Александр Мусиенко рассказал, возможны ли с путиным продуктивные переговоры.

Также Politeka сообщала, что Александр Мусиенко рассказал, что россия променяла свое положение в мире на войну против Украины.





