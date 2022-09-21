Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Стопроцентные коллаборанты, я считаю, или должны сидеть по тюрьмам, или быть выгнаны из страны любыми способами и методами. Мы должны реальных коллаборантов попытаться заставить уехать отсюда, и они бегут уже, де-факто они бегут», - сообщил Дмитрий Карп.

По словам ученого, уже сейчас коллаборанты огромными колоннами бегут из Украины. Как отметил Дмитрий Карп, те, кто не успел сбежать, за сотрудничество с оккупационной властью по определенным статьям будут осуждены. Но прежде, чем начинать судить коллаборантов, необходимо определиться с критериями, то есть должны быть четкие рамки, по которым будут судить за сотрудничество с врагом.

«Все пытаются как-то выживать на оккупированных территориях. Второй момент, который важный, необходимый и обязательный, - это все-таки не дать возможность привести нам уже после войны пророссийскую власть в Украину. Для этого должны быть разработаны какие-то меры», - отметил Дмитрий Карп.

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