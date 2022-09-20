Об этом он рассказал на своем канале.

«Эти все конфликты (между народами россии – Ред.), которые будут точно, по моему убеждению, в ближайшее время, в течение точно 10 лет, происходить. Эти какие-то адские баталии станут катализатором того, что полностью распадется россия и не будет больше существовать вместе с ее чертовой танковой армией, со всем остальным, она просто пойдет на свалку истории и на свалку этого какого-то фашистского металолома», - заявил Александр Качура.

По словам народного депутата, публично россия не признает, что ее победила украинская армия, ведь начнется паника внутри так называемого российского общества. Даже сейчас, как отметил Александр Качура, среди народа распространяется противостояние, появляются панические настроения в российских Телеграмм-каналах, и даже в кремле уже есть определенный раскол.

«Они (представители российской власти) понимают, что поражение будет очень болезненным, и они все пойдут под международный трибунал, поэтому они пытаются найти какие-то варианты для того, чтобы уничтожить путина. Мы видим даже публично, что у них есть размолвки между собой», - добавил Александр Качура.

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