Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что во время войны с россией нужно забыть о политических раздорах и гонках, ведь самое важное – это победа над врагом.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«Я считаю, что сейчас важно сохранять единство и любая политическая цель – это победить нашего врага, россию. А после того, как мы победим врага, дальше можем возвращаться к безумной политической борьбе, которая предусматривает разные партии, разных кандидатов, разные обсуждения, подходы», - отмечает Александр Мусиенко.

С другой стороны, добавляет он, полярность мнений должна быть и сейчас по некоторым вещам, ведь речь идет о демократии и верховенстве права. В то же время эксперт подчеркивает, что не должно быть спекуляций по теме национальной безопасности, обороны и вопросов войны.

Попутно он вспоминает об Израиле, где во время обострения конфликтов вводится военная цензура, когда написать что-то о военных действиях и вообще чувствительной тематике без согласования с Министерством обороны довольно сложно. То есть, констатирует политолог, между демократией и ответственностью должен быть определенный предел, а в Украине сейчас идет не политическая война на выборах, а реальная война с россией.

«Нам нужно сконцентрироваться на важных вещах, а сегодня самая важная вещь – победа над российской агрессией и развитие сильного демократического государства с верховенством права», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что после успеха ВСУ в Харьковской области путин боится проехать даже 8 километров в Москве.

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