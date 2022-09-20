Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, состоятся ли в будущем переговоры с российской стороной и заявил, что путин начал бояться распада россии.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«Хочу напомнить заявление Байдена в Варшаве, где он выступал и сказал, что путин не должно быть у власти, не должен остаться. Это одно, а другое – я не вижу в этом человеке готовности завершить то, что он начал. Без этой готовности, без этого желания любые переговоры бесполезны», - говорит Александр Мусиенко.

В то же время он предполагает, что на место путина может прийти кто-то другой, совсем не обязательно, что этот человек будет лучше путина, но, возможно, он захочет остановить российско-украинскую войну, тогда можно было бы о чем-то договариваться. Но с путиным, убежден политолог, переговоров уже не будет.

«путин хотел распада Украины, ликвидации украинской государственности. Сегодня путин говорит, что вы не дождетесь распада россии. А почему он вдруг делает такие заявления? Это его цитата на пресс-конференции на ШОС. В Государственной Думе зарегистрировали проект закона, которым запрещается показывать карту россии с флагами или с субъектами разных возможных государств», - рассказывает Александр Мусиенко.

Следовательно, считает он, такие заявления просто так не делают, а такие запреты – не вводят. Возникает вопрос, констатирует эксперт, почему путин говорит такие вещи. Следовательно, подчеркивает он, не надо рыть яму другому.

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