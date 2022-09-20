Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что из-за затянутости в войну против Украины россия теряет не только свой имидж, но и присутствие на международной арене.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

«Если так дальше пойдут дела в россии с силами и ресурсами, которые они не могут находить, ища по тюрьмам, ища где-нибудь, как мы видим, привлекая разными способами людей, я не исключаю, что они заберут оттуда базу (ред. – российскую военную базу в Армении)», - предполагает Александр Мусиенко.

Кроме этого, добавляет он, россияне убирают свое присутствие и из Сирии, ведь обещанные танки Т-62 Асад так и не получил, вместо этого они приехали на украинские оккупированные территории. В то же время эксперт отмечает, что в это время в Сирии все больше начинает действовать Израиль, он наносит удары.

По его словам, образующийся после выхода россии вакуум пытаются также заполнить Иран или Турция. Попутно эксперт напоминает, что Турция наладила дипломатические связи с Израилем после многолетнего конфликта и охлаждения отношений из-за инцидента с турецким судном.

«Это на фоне того, что россия ослабляет свое присутствие в Сирии. Все это чувствуют и пытаются воспользоваться ситуацией, образовывать какие-то региональные диалоги и союзы, решать все эти вопросы без фактора россии», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Друзенко сообщил, что украинский народ помнит, чем кончается дружба с россиянами.

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