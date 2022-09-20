Политолог Алексей Буряченко рассказал, как, кем и с каких пор будет наполняться Единый реестр поврежденного и разрушенного жилья, который будет базой для выплаты украинцам возмещений и компенсации.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Последствия форс-мажора – это срыв любых соглашений, договорных в частности, без каких-либо штрафных санкций. То есть это невозможно предсказать, войну невозможно предсказать и к ней полноценно подготовиться», – подчеркивает Алексей Буряченко.

Прежде всего он отмечает, что война не началась 24 февраля, она началась еще 19 февраля 2014 года. Следовательно, констатирует эксперт, государство решило, что Единый реестр поврежденного и разрушенного жилья будет наполняться не с февраля нынешнего, а с самого начала войны, что он считает логичным.

Как рассказывает гость программы, ранее система компенсации ущерба гражданам была сложной, длительной и ненадежной. В частности, объясняет он, нужно было зарегистрировать разрушенное жилье, дождаться судебной экспертизы, судебного решения, которое занимало очень много времени. Сейчас же, сообщает политолог, предлагается совершенно другой алгоритм – административный, а наполнением Единого реестра поврежденного и разрушенного жилья будут заниматься только органы местного самоуправления или ВГА.

«Этот Единый реестр будет базисом для создания международной компенсационной комиссии, которая будет работать в рамках двусторонних или многосторонних договоров о наполнении этого Фонда от арестованного российского имущества», - объясняет Алексей Буряченко.

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