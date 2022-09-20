Об этом он рассказал в своем блоге.

Как подчеркивает эксперт, сегодня Украина подвергается агрессии со стороны россии, они оккупировали часть наших земель и убили тысячи наших сограждан, включая женщин и младенцев. Это, констатирует он, заставляет нас сопротивляться, с чем украинцы смело справляются.

«Для того чтобы дать в зубы внешнему врагу, россии, есть ступень №3 – «Учись бороться за свои права и свободы», в том числе и за право существования украинского государства, за право существования нас самих, украинцев – это то, что хочет в нас отнять фашистская россия. А вот внутри украинской нации, внутри украинского общества мы должны развивать философию любви», – объясняет Олесь Доний.

В то же время, он отмечает, что это не касается врагов и предателей, они должны быть наказаны, а вот между собой украинцам стоит учиться общаться. То есть, подчеркивает идеолог, склоки, скандалы, драки – это то, что мы должны учиться контролировать и уменьшать. По его словам, ощущение агрессии и тупика – это одна из причин эмиграции украинцев еще до войны.

«Мы должны создавать счастливую и не агрессивную среду внутри нашей страны. Поэтому ступень №8 – «Уйми собственную агрессию», - констатирует Олесь Доний.

Как сообщала Politeka, Доний рассказал, что украинский исторический пантеон нужно увеличивать, а не уменьшать.

Также Politeka писала о том, что Доний рассказал, кто такие украинцы и почему важно обязательно провести эту самоидентификацию.