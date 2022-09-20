Об этом он рассказал на своем канале.
Геннадий Друзенко сообщил, что во время войны всегда есть выбор, и украинцы также его имели.
«Будем откровенны, выбор, к сожалению, всегда есть. Просто слава Богу, что за 8 лет этой войны путин нас научил, чем заканчиваются эти «договорняки». Наверное, украинский народ вспомнил, чем закончилась наша дружба с россиянами. Напомню по созданию СССР, в конце концов, это украинская власть, которая создавала вместе с россией. И там, и там были большевики, но оно совпало с украинским Возрождением, Ренессансом», - отметил Геннадий Друзенко.
По словам юриста, больше украинцы не попали в эту ловушку, не купились на предложения рф и дали отпор россиянам. Мы поняли, что за этим пряником, за этой красивой оберткой есть то, что действительно убивает человека.
«Мы это видим сегодня на россиянах. В конце концов, им не за что умирать, часто не понятно, за что жить. Есть такое стадо, стадо, которое молится на своего главного инкассатора. Он (путин – Ред.) – мелочный вор, спрятавшийся в бункер и не знающий, что делать теперь, когда украинцы дают ему по зубам», - сообщил Геннадий Друзенко.
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Как писала ранее Politeka, наступление ВСУ вызывает панику в кремле, возможность остановить атаки заканчивается: что на это указывает.
Также Politeka сообщала, что пополнила подводный флот: ВСУ уничтожили загруженную техникой и рашистами баржу, у врага большие потери.