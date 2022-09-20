Об этом президент сообщил в своем видеообращении.

"Хочу поблагодарить Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории. И Службу безопасности Украины за то, что работает теперь заметно результативнее. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле".

Президент также сообщил, что на ставке головнокомандующего в понедельник рассмотрели вопрос защиты государственной границы.

Ранее Владимир зеленский рассказал о том как проходило контрнаступление на Харьковщине.

«Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида», - подчеркнул Зеленский.