Об этом президент сообщил в своем видеообращении.
"Хочу поблагодарить Национальную полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденной территории. И Службу безопасности Украины за то, что работает теперь заметно результативнее. Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас есть уверенность, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле".
Президент также сообщил, что на ставке головнокомандующего в понедельник рассмотрели вопрос защиты государственной границы.
Ранее Владимир зеленский рассказал о том как проходило контрнаступление на Харьковщине.
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«Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Российская армия находилась в Харьковской области более пяти месяцев. И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, вывозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида», - подчеркнул Зеленский.