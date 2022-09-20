Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

На прошлой неделе специалистами Госэкоинспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) произведен расчет размера ущерба, обусловленного загрязнением атмосферного воздуха вследствие пожаров, возникших в результате вооруженной агрессии российских войск, на Кинбурнском полуострове. Да, установлено, что:

- в период с 15 марта по 3 июля 2022 года горели территории Национального природного парка «Белобережье Святослава» и Регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса», находящихся в пределах полуострова, огнем было охвачено 2 109 га площади, сумма ущерба окружающей среде составила 5,7 млрд гривен;





- в период с 1 марта по 3 июля 2022 г. в пределах Васильевского и Кинбурнского лесничества ГП «Николаевского ЛГ» (общая площадь 4272 га), зафиксировано 22 случая лесных пожаров площадью 1599,81 га, ущерб окружающей среде составляет более 9,93 млрд гривен.



Кинбурнский полуостров отделяет Днепровско-Бугский лиман от Черного моря. Расположен в пределах Херсонской и Николаевской областей и имеет несколько природоохранных объектов: два участка Черноморского биосферного заповедника (Волыжин лес и Солоноозерная), Национальный природный парк «Белобережье Святослава», Региональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса», водно-болотные угодья «Ягорлыц » и др. Площадь заповедных объектов полуострова составляет 68% от всей площади. Кроме того, остров является важной частью «экологического коридора», в пределах которого проходят миграционные пути огромного количества птиц. Согласно данным ученых, здесь можно встретить около 300 видов пернатых, ведь на этой территории сложились благоприятные условия для их гнездования, сезонных концентраций и зимовки. В 2001 году