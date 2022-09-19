Об этом он рассказал в программе «Развилка».
«Новый мировой порядок будет строиться на базе прежде всего новой идеологии, то есть мировой порядок – это не цель, это инструмент в этом случае. Давайте вспомним историю: идеология белого человека, панамерикано, евроцентризм – и потом уже определенный геополитический и экономический порядок», - объясняет Руслан Бизяев.
По его словам, новая идеология будет базироваться на такой формуле: одна страна – один народ. Как отмечает эксперт, это стратегическое направление развития человечества и базой здесь послужат итоги российско-украинской войны.
«Концептуальная задача новых элит Украины заключается в том, чтобы образование было в первых трех приоритетах. Если у тебя нет образованного настоящего, если ты не закладываешь образованного будущего, ты всегда будешь находиться в кювете истории», - подчеркивает Руслан Бизяев.
Тем не менее, констатирует политолог, концепция будущего образования будет все-таки немного другой, мир изменяется. В частности, отмечает он, если в предыдущую политическую эпоху гуманитарные науки доминировали над точными, то сейчас – наоборот.
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Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что Украина сможет в ближайшее время освободить все оккупированные территории.
Также Politeka писала о том, что Чернышенко объяснил, почему НАН Украины следует вообще рассматривать вне советской науки.