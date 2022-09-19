Об этом он рассказал в своем блоге.
«Не все врачебные позиции тождественны и одинаковы. И в зарубежных системах здравоохранения идет борьба за те позиции, которые престижны и приносят серьезный финансовый результат», - отметил Анатолий Якименко.
По словам эксперта, когда украинские врачи попадают за границу, то им предлагают рабочие позиции, которые не являются конкурентными из-за малой рентабельности.
«Наши врачи этого не понимают, поэтому очень удивляются – как же так? Они здесь в Киеве работали, выполняли сложные операции, а им предлагают пройти полный путь адаптации, начиная с санитарки», – подчеркнул Анатолий Якименко.
Как отметил публицист, можно иногда увидеть ситуацию, когда на серьезных медицинских должностях работают европейцы, еще недавно просили советы у украинских военных на международных конференциях.
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