Публицист Анатолий Якименко рассказал, что украинские врачи, которые едут за границу, очень часто сталкиваются с несправедливостью во время трудоустройства.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Не все врачебные позиции тождественны и одинаковы. И в зарубежных системах здравоохранения идет борьба за те позиции, которые престижны и приносят серьезный финансовый результат», - отметил Анатолий Якименко.

По словам эксперта, когда украинские врачи попадают за границу, то им предлагают рабочие позиции, которые не являются конкурентными из-за малой рентабельности.

«Наши врачи этого не понимают, поэтому очень удивляются – как же так? Они здесь в Киеве работали, выполняли сложные операции, а им предлагают пройти полный путь адаптации, начиная с санитарки», – подчеркнул Анатолий Якименко.

Как отметил публицист, можно иногда увидеть ситуацию, когда на серьезных медицинских должностях работают европейцы, еще недавно просили советы у украинских военных на международных конференциях.

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