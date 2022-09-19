Бронежилет харьковского завода спас жизнь украинскому журналисту Юрию Бутусову, который попал под обстрел на фронте.

Об этом сам журналист рассказал на видео.

«Родной бронежилет компании харьковского завода средств индивидуальной защиты спас», - говорит Бутусов.

Он показал осколок, который застрял в бронежилете, однако не пробил его и тем самым не угодил в спину журналисту.

Бутусов поблагодарил за этот чудесный комплект, отметив, что он был проверен на себе. Также работник СМИ добавил, что бронежилет был сделан еще в 2017 году.