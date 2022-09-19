Об этом сам журналист рассказал на видео.

«Родной бронежилет компании харьковского завода средств индивидуальной защиты спас», - говорит Бутусов.

Он показал осколок, который застрял в бронежилете, однако не пробил его и тем самым не угодил в спину журналисту.

Бутусов поблагодарил за этот чудесный комплект, отметив, что он был проверен на себе. Также работник СМИ добавил, что бронежилет был сделан еще в 2017 году.

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Обратим внимание, что харьковский завод средств индивидуальной защиты (бренды Rarog, Predator, Plastoon) – один из крупнейших производителей средств индивидуальной защиты (бронежилетов) для военных, полицейских и гражданских нужд.