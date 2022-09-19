Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что после успеха Вооруженных сил Украины в Харьковской области путин боится проехать даже 8 километров в москве.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, путин даже не приехал на открытие самого большого, как они сами говорят, колеса обозрения в Европе, то есть он открывал его в онлайн формате, хотя раньше всегда выступал вживую. По его мнению, это говорит о том, что президент россии боится.

«Он понимал, что в этот день, день великого поражения российской федерации, он может вернутся в кремль, а его место уже занято, ворота перед ним закрыты и его уже обратно не пустят. Не доехал путин до колеса обозрения – и это наша очередная политическая победа», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как объясняет политтехнолог, путин теперь боится проехать 8 километров по москве и это политическая победа Украины. К тому же, добавляет он, на этой неделе Зеленский как настоящий лидер приехал в Изюм, что выглядит очень контрастно на фоне поведения президента рф.

«И тут у всех возникла такая мысль: а путин-то не доехал до Изюма. путин ни разу не посетил ни одной из, как они это называют, «освобожденных» территорий. При чем за 8 лет он не доехал до Донецка, за 8 лет не доехал до Луганска. А сейчас за эти 7 месяцев не доехал до Изюма», - констатирует Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Качура сообщил, что Украина сможет в ближайшее время освободить все оккупированные территории.

Также Politeka писала о том, что Подорожный рассказал, как изменилось представление об Украине в мире.





