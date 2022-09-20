Заведующий отделом структуры и функции белка Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Владимир Чернышенко объяснил, почему информация об изготовлении оружия в биолабораториях в Украине – фейк.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Невозможно. Смотрите, сделать патоген – очень сложно так, чтобы он был жизнеспособен и работал, это случай. А контролировать патоген просто невозможно», – констатирует Владимир Чернышенко.

По словам гостя программы, у них в Институте биобезопасностью занимается отдельная специальная группа, но речь идет о том, как чисто теоретически должна функционировать лаборатория, чтобы исключить заражение или его утечку за пределы помещения. Он утверждает, что в Украине нет таких лабораторий, которые могли бы работать с патогеном, соответственно, никто оружие в них не производит.

В то же время эксперт отмечает, стоило бы задуматься о возобновлении сети санэпидемстанций для того, чтобы легче пройти коронавирусную эпидемию. Как он объясняет, так можно было бы выяснить, не просто в каком городе больше больных ковидом, а даже в каком районе.

«По моему мнению, стоило бы восстановить эти санэпидемстанции, создать их много», - утверждает Владимир Чернышенко.

Как рассказывает эксперт, еще до начала карантина Институт молекулярной биологии и генетики создал диагностику для определения коронавируса, но запустить ее в широкое производство было нельзя. По его словам, это говорит о том, что преемственность их научной школы работает, с другой – производством заниматься они не могут.

Как сообщала Politeka, Чернышенко объяснил, что такое биотехнология и каких результатов от нее ждать.

Также Politeka писала о том, что Чернышенко рассказал, какие нации самые успешные в биотехнологии.