Об этом он рассказал на своем канале.

«Контрнаступление будет продолжаться, но наш главный приоритет – это человеческие жизни, гражданское население и военнослужащие. То есть мы не можем разбрасываться человеческими жизнями, поэтому все должно быть разумно, так вот мгновенно, чтобы они убегали. Надо повторять эту практику», – сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, в Украине состоялась информационная спецоперация, и все ждали контрнаступления Вооруженных сил Украины именно на Херсонском направлении. То есть, как отметил Александр Качура, благодаря уму, таланту, стратегии нам удастся освободить все оккупированные врагом украинские территории в ближайшее время.

«Но нужно подождать, нужно помогать армии, нужно иметь выдержку. Если ты не можешь помогать деньгами, если ты не можешь волонтером работать, нужно делать это хотя бы молитвой. Каждый день вечером нужно молиться за наших ребят, благодарить их за то, что мы прожили этот день», - отметил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, мужчина, сдававший оккупантам АТОшников, не успел убежать от ВСУ: «И какой ты патриот?».

Также Politeka сообщала, что сообщено о начале мобилизации в российской столице, что известно: «москва, готовься».