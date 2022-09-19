Предприниматель Павел Себастьянович сообщил, что сейчас даже несмотря на войну открываются новые предприятия.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Да, действительно, если посмотреть на новые регистрации за текущий год, зарегистрировалось около 150 тысяч предприятий. Скорее всего, я так думаю, что это те люди, чьи предприятия заблокированы, они открывают новые предприятия, ищут возможности, чтобы каким-то образом продолжать вести здесь деятельность, но с новыми юридическими лицами», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, новые предприятия также открываются благодаря молодым людям, которые открывают что-то новое, открывают свои предприятия. Как отметил Павел Себастьянович, при наличии более 2 миллионов ФОПов в Украине 1,5 миллиона стоит на очереди для снятия регистрации. Но эти предприятия считаются сейчас все равно работающими, хотя уже закончили свою деятельность.

«То есть выхода нет. Закрывать их без проверок нельзя. Вот они просто «болтаются», невозможно их закрыть. И что касается оставшихся рабочих предприятий, по моей информации, сегодня их осталось примерно 170 тысяч», - заявил Павел Себастьянович.

Предприниматель отметил, что еще несколько лет назад в Украине было 275 тысяч работающих предприятий.

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