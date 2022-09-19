Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы много раз говорили, и многие комментаторы говорили, насколько с течением войны менялась позиция западного мира. Ну были страны, которые поддержали нас сразу, например, Эстония, Польша, Латвия, Литва, Словакия, США. Британия. Это страны, которые сразу нас поддержали», - заявил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, на протяжении войны даже помощь тех стран, которые сразу же нас поддержали, постоянно росла, ведь не в первый же день нам поставили самое высокоточное вооружение. И Евросоюз, как подчеркнул Михаил Шейтельман, тоже не сразу ввел такие жесткие санкции против россии. Позиция и решительность западного мира относительно войны менялась.

«Пока Германию мы добивали, чтобы Германия поставляла вооружение. И она стала поставлять вооружение, и буквально сегодня приняла решение поставить еще новое вооружение. Но это все время было пошагово, то есть все больше и больше нам давали. Постепенно набирала массу наша поддержка с течением этой войны», - отметил Михаил Шейтельман.

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