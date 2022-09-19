США и другие страны запада откроют для юных украинских научных работников свои исследовательские центры и университеты, участие в передовых научных программах, предоставят широкий спектр другой поддержки для развития науки и исследований.

Об этом сообщает ЛИГА со ссылкой на эксклюзивный комментарий Станислава Довгого, президента Малой академии наук Украины. Он вернулся с конференции международной Ассоциации центров науки и технологий (ASTC), которая прошла в США, и рассказал, какую помощь научные работники всего мира готовы предоставить Украине.

«Конференция была с акцентом на нуждах Украины и том, чем мировое научное сообщество может помочь. Мы призвали американских партнеров присоединяться к развития научно-образовательных пространств «Музей науки» в безопасных регионах Украины, рассказали о партнерских связях с европейскими научными центрами. Говорили об уже открытой экспозиции во Львове и открытии в этом году таких центров в Черновцах и Ужгороде», — рассказал детали Станислав Довгий.

По его словам, по результатам участия в конференции ASTC в США имеется большой пакет договоренностей о совместной реализации многих проектов, в частности почти два десятка научных центров Германии, Финляндии, Дании, Швейцарии, Бельгии, Франции, Польши, Нидерландов и других стран мира готовы передать экспонаты для украинской сети Музеев науки и оборудование, необходимое для их функционирования.

Станислав Довгий рассказал, что в рамках международных научных обменов украинские дети и подростки будут иметь доступ к исследованиям и обучению в ведущих мировых научных центрах, возьмут участие в проектах NASA, а разработки украинских юных научных работников станут основой для исследований во время полетов космических кораблей Илона Маска. По словам президента МАН, с зарубежными партнерами достигнуты договоренности о передаче Украине некоторых технологий, украинская молодежь получит бесплатный доступ ко многим университетам в рамках научного образования и сотрудничества. Около 600 научных центров США открыты для детей из Украины.

В ноябре этого года группа украинских детей из Харькова и Одессы возьмет участие в старте космического корабля Илона Маска с мыса Канаверал в США: во время космической экспедиции в рамках сотрудничества с NASA на борту будут реализованы научные исследования воспитанников украинской МАН в сфере изучения биологических процессов и кристаллических структур в условиях невесомости.

Президент Малой академии наук Украины Станислав Довгий отметил, что таланты и разработки украинских молодых научных работников хорошо знают в США и мире: «Уже около 20 наших МАНовских стартапов имеют финансирование — это успешные проекты».

Ассоциация центров науки и технологий — наиболее крупное международное научное объединение, насчитывающее свыше 600 участников. На открытии конференции председатель оргкомитета Вильям Харрис, руководитель Космического центра Хьюстона, сказал о важной роли Малой академии наук Украины в работе Ассоциации. Президент ASTC Кристофер Нельсон заверил, что члены Ассоциации готовы оказывать всестороннюю поддержку усилиям Малой академии наук в сфере развития научной и образовательной инфраструктуры Украины.

На торжественном заседании конференции Малая академия наук Украины получила специальную награду Ассоциации «За стойкость и устойчивое развитие». В своем выступлении президент МАН Станислав Довгий поблагодарил за поддержку Украины и высказал убеждение, что совместные усилия Ассоциации и МАН станут весомой поддержкой для украинских детей и юных научных работников.

Как сообщалось, семья Довгих выставила на аукцион 80 работ известных украинских художников из своей семейной коллекции — собранные таким образом средства планируют направить на открытие Музея науки в Ужгороде.