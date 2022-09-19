Заведующий отделом структуры и функции белка Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Владимир Чернышенко объяснил, почему их учреждение следует вообще рассматривать вне советской науки.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам эксперта, украинская Академия наук всегда шла своим путем, хоть и функционировала в СССР. Он подчеркивает, что это была отдельная украинская школа, а в этом институте работали известные ученые. Поэтому, констатирует гость программы, украинская биотехнологическая школа если не лучше, то, по крайней мере, равнозначна российской, белорусской, казахской и любой.

«Кстати, Академия наук основана не в Советском Союзе, а во время Украинского государства Скоропадского. Правда, от этой Академии немногие остались потом, хорошо их почистили, но продолжение все же ощущается. Мое любимое слово – тягость. Вот мы оттуда, мы идем, мы двигаемся. Посадите яблоню в Новосибирске и посадите под Киевом, одну и ту же яблоню, она вырастет другая. У нас другая своя школа, продолжением которой мы являемся, я бы не рассматривал вообще в контексте советской науки», - объясняет Владимир Чернышенко.

К тому же, добавляет он, УССР была субъектом ООН со многими атрибутами государственности, соответственно, Академию наук УССР не следует рассматривать вместе с Академией наук РФССР, они отдельные, разные и равнозначные. Кроме этого, отмечает гость программы, украинская Академия наук поддерживала диалог не только с российской, хотя это было, конечно, проще технически, но, например, с немецкой. По словам эксперта, недавно они обнаружили в архиве Белицера копии немецкоязычных статей, которые присылали из-за границы лично ему.

Как сообщала Politeka, Чернышенко рассказал, как биотехнологии помогают на фронте.

Также Politeka писала о том, что Чернышенко объяснил, какое преимущество украинские ученые имеют перед иностранными.