Об этом он рассказал в программе «Разные люди» .
По словам гостя программы, эпидемия наковы в этом году будет, но вряд ли она будет столь же мощной, как до этого. В частности, он отмечает, что, во-первых, люди уже имеют иммунитет, поскольку переболели, во-вторых, вакцинация, в-третьих, вирус тоже уже не тот, он становится менее опасным.
«В чем была особенность наковыря? В том, что люди, которые имели сложное течение болезни и умирали, умирали собственно не от наковыдания, а от последствий на организм человека», - объясняет Владимир Чернышенко .
Кроме этого, рассказывает эксперт, они сравнили анализы вакцинированных людей с теми, кто только переболел наковидом. И у вакцинированных не было таких проблем с кровью, которые были у тех, кто не вакцинировался.
Как сообщала Politeka, Чернышенко рассказал, как биотехнологии помогают на фронте.
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Также Politeka писала о том, что Чернышенко рассказал, какие нации самые успешные в биотехнологии .