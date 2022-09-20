Заведующий отделом структуры и функции белка Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Владимир Чернышенко рассказал, будет ли в этом году эпидемия коронавируса и как болезнь влияет на организм человека.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди» .

По словам гостя программы, эпидемия наковы в этом году будет, но вряд ли она будет столь же мощной, как до этого. В частности, он отмечает, что, во-первых, люди уже имеют иммунитет, поскольку переболели, во-вторых, вакцинация, в-третьих, вирус тоже уже не тот, он становится менее опасным.

«В чем была особенность наковыря? В том, что люди, которые имели сложное течение болезни и умирали, умирали собственно не от наковыдания, а от последствий на организм человека», - объясняет Владимир Чернышенко .

Кроме этого, рассказывает эксперт, они сравнили анализы вакцинированных людей с теми, кто только переболел наковидом. И у вакцинированных не было таких проблем с кровью, которые были у тех, кто не вакцинировался.

Как сообщала Politeka, Чернышенко рассказал, как биотехнологии помогают на фронте.

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