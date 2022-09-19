Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

Состоялось расширенное совещание с участием заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елены Крамаренко, и.о. председателя Госэкоинспекции Игоря Зубовича, председателя Госводагентства Алексея Кузьменкова, председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, руководителя Приднепровского округа ДЭИ Сергея Сологуба и руководителя Юго-западного округа ДЭИ Алексея Радика по вопросам экологической ситуации в бассейне г. Ингулец в бассейне г. Ингулец.

По результатам совещания информируем:

- в рамках уголовного производства Госэкоинспекцией проведен ряд мероприятий с целью определения размеров причиненного ущерба для дальнейших расчетов убытков;

- отобрано 2 пробы поверхностных вод в местах:

к плотине Карачуновского водохранилища (река Ингулец) в районе садового общества Радуга, где, согласно лабораторным исследованиям, зафиксировано превышение норматива предельно допустимых концентраций по железу в 1,2 раза;

после плотины вниз по течению реки Ингулец возле насосной станции в районе садового общества, где установлено превышение норматива предельно допустимых концентраций по аммонийному азоту в 2,5 раза и железу общему в 3 раза, по хлоридам, нитритам и фосфатам превышений не зафиксировано, растворенный нормам качества поверхностных водоемов

Сейчас в работах по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия используют безрудные кварциты и кристаллические сланцы, которые не обладают такими свойствами, как гематит, окрашивать воду в красный цвет, поэтому окрашенность воды в реке Ингулец постепенно падает.