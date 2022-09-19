По результатам совещания информируем:
- в рамках уголовного производства Госэкоинспекцией проведен ряд мероприятий с целью определения размеров причиненного ущерба для дальнейших расчетов убытков;
- отобрано 2 пробы поверхностных вод в местах:
к плотине Карачуновского водохранилища (река Ингулец) в районе садового общества Радуга, где, согласно лабораторным исследованиям, зафиксировано превышение норматива предельно допустимых концентраций по железу в 1,2 раза;
после плотины вниз по течению реки Ингулец возле насосной станции в районе садового общества, где установлено превышение норматива предельно допустимых концентраций по аммонийному азоту в 2,5 раза и железу общему в 3 раза, по хлоридам, нитритам и фосфатам превышений не зафиксировано, растворенный нормам качества поверхностных водоемов
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Переговоры Украины и россии: в Офисе президента рассказали, когда будут готовы слушать путина
"ОДКБ ПНХ": первая страна взбунтовалась против "путинского НАТО"
Первый снег и мороз ворвались в Украину: синоптики предупредили, что будет с погодой дальше
Анита Луценко из "Зважені та щасливі" поразила новым заявлением об украинском языке: "Как минимум странно..."
Сейчас в работах по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия используют безрудные кварциты и кристаллические сланцы, которые не обладают такими свойствами, как гематит, окрашивать воду в красный цвет, поэтому окрашенность воды в реке Ингулец постепенно падает.