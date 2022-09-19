Наш дружный коллектив отправляется в традиционное путешествие к нашим военным.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.

Должны должным образом подготовить наших ГЕРОЕВ к грядущей зиме-2023.

Напомню, что команда «Рідної країни» совместно со своими партнерами систематически реализует ряд гуманитарных проектов в поддержку украинских военных, помощь военным госпиталям и утверждение мировоззрения «Украинского мира» в учреждениях дошкольного, среднего, высшего образования и культуры Украины.

ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА

Искренняя благодарность за надлежащую подготовку нашей очередной поездки с гуманитарной миссией:

- команде Дмитрия КОСТЮКА (Ирпинский профессиональный колледж НУБИП);

- команде Игоря ЧЕРНОВА-Людмилы КНИШ (сеть магазинов ATLETICS);

- Акису БУГАСУ (Греческо-украинская палата);

- Леонида ЦЕНТИЛА (агрофирма «Колос»);

- Сергей ПРЕУТЕС…

Работаем ВМЕСТЕ ради ПОБЕДЫ УКРАИНЫ!