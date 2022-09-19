Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook.
Должны должным образом подготовить наших ГЕРОЕВ к грядущей зиме-2023.
Напомню, что команда «Рідної країни» совместно со своими партнерами систематически реализует ряд гуманитарных проектов в поддержку украинских военных, помощь военным госпиталям и утверждение мировоззрения «Украинского мира» в учреждениях дошкольного, среднего, высшего образования и культуры Украины.
ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА
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Искренняя благодарность за надлежащую подготовку нашей очередной поездки с гуманитарной миссией:
- команде Дмитрия КОСТЮКА (Ирпинский профессиональный колледж НУБИП);
- команде Игоря ЧЕРНОВА-Людмилы КНИШ (сеть магазинов ATLETICS);
- Акису БУГАСУ (Греческо-украинская палата);
- Леонида ЦЕНТИЛА (агрофирма «Колос»);
- Сергей ПРЕУТЕС…
Работаем ВМЕСТЕ ради ПОБЕДЫ УКРАИНЫ!