Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Любовь – это составная часть комплексного понимания воли, потому что любовь – это состояние, которое невозможно без свободы. Свобода и любовь – это явления-близнецы, причем близнецы сиамские. Ну нельзя заставить полюбить сердце. Это свобода воли», - отметил Александр Новохатский.
По словам политического аналитика, свобода воли и свобода любви – это единое состояние. Александр Новохатский отметил, что описать любовь можно и на русском языке, но почувствовать только благодаря украинскому. Именно из-за этой чувствительности украинского языка многие говорят, что украинство – божественное.
«Украинство божественно. Божественно не потому, что идеально. Но оно самодостаточно, украинство пользуется словами и понятиями или состояниями божественности. Главный запрос у людей воли, или украинцев в нашем пространстве – это запрос на счастье», - добавил Александр Новохатский.
Как писала ранее Politeka, Александр Новохатский заявил, что любое проявление социальной активности – это следствие несоответствия условиям.
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Также Politeka сообщала, что философ Александр Новохатский заявил, что стремление работать несмотря ни на что и делать свою работу присуще Украине.