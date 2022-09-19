Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Любовь – это составная часть комплексного понимания воли, потому что любовь – это состояние, которое невозможно без свободы. Свобода и любовь – это явления-близнецы, причем близнецы сиамские. Ну нельзя заставить полюбить сердце. Это свобода воли», - отметил Александр Новохатский.

По словам политического аналитика, свобода воли и свобода любви – это единое состояние. Александр Новохатский отметил, что описать любовь можно и на русском языке, но почувствовать только благодаря украинскому. Именно из-за этой чувствительности украинского языка многие говорят, что украинство – божественное.

«Украинство божественно. Божественно не потому, что идеально. Но оно самодостаточно, украинство пользуется словами и понятиями или состояниями божественности. Главный запрос у людей воли, или украинцев в нашем пространстве – это запрос на счастье», - добавил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, Александр Новохатский заявил, что любое проявление социальной активности – это следствие несоответствия условиям.

Также Politeka сообщала, что философ Александр Новохатский заявил, что стремление работать несмотря ни на что и делать свою работу присуще Украине.





