Специалисты центрального аппарата Госэкоинспекции во главе с первым заместителем председателя Дмитрием Зарубой совместно с председателем Деснянской районной государственной администрации в Киеве Дмитрием Ратниковым присоединились к празднованию Всемирного дня уборки "World Cleanup Day".
В этом году, несмотря на погодные условия и военное положение, ГЭИ присоединилась к международному сообществу из 191 страны мира, которые проводят экотолоки в своих городах, чтобы напомнить, что только от нас и нашего отношения к окружающей среде зависит устойчивое развитие нашей страны, которое просто невозможно без чистой окружающей природной среды!
Сегодня локацией для уборки выбрано одно из самых любимых мест отдыха киевлян - парк Муромца, находящийся в поймах Днепра. И жаль, что на фоне прекрасного пейзажа родного города видим "залежи" мусора, который оставляют бессознательные граждане.
Напомним, что согласно данным Госэкоинспекции, именно нарушения в сфере обращения с отходами наиболее распространены среди населения. Ведь за 8 месяцев 2022 года государственные инспекторы рассчитали ущерб, причиненный земельным ресурсам вследствие засорения и загрязнения, на сумму более 750 млн. гривен.
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Спасибо всем, кто сегодня делает нашу землю чище, а прежде всего ВСУ, потому что именно они сейчас проводят самую главную уборку в нашем государстве!