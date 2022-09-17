Политтехнолог Юрий Подорожный рассказал, как война изменила представление об Украине и объяснил, почему весь мир полагает, что она уже победила россию.

Об этом он рассказал в программе «Мемасик».

«Вообще, восприятие Украины чрезвычайно изменилось в мире. Если мы действительно были Чернобылем, Шевченком, страной, у которой есть экономические проблемы, то сегодня Украина после этой войны и во время этой войны стала ведущим государством», - подчеркивает Юрий Подорожный.

По его словам, сегодня Украина – это то государство, с которым приятно поддерживать дружеские отношения другим странам, которое приятно вспоминать, название которого с удовольствием выкрикивают звезды на концертах, после чего получают в ответ миллионы аплодисментов от своей аудитории. Эксперт отмечает, что эту тенденцию модной, современной, молодой, перспективной Украины следует поддерживать.

«Вопрос стоит не просто в войне, а в том, что мы побеждаем. Мы с первого дня в этой войне побеждаем. Несмотря на ту сложную ситуацию, которая, несмотря на оккупацию значительных территорий, все в мире считают Украину победителем», - отмечает Юрий Подорожный.

Как он утверждает, чем больше Украина будет побеждать, тем больше будет получать помощь, тем больше появится у нее союзников. По мнению политтехнолога, в следующем историческом периоде, когда мы будем говорить и выкрикивать слово «Украина», у нас будет точно ощущение, что это что-то положительное и модное.

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