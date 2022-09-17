Об этом он рассказал в программе «Культ личности».
«Мусульманский мир или, говоря точнее, исламский мир – это многогранная конструкция, которая включает в первую очередь теологический аспект, потому что это мировая религия, монотеистическая, как и христианство, как и иудаизм», - объясняет Аурагх Рамдан.
По его мнению, тот факт, что ислам появился именно на Аравийском полуострове, не просто совпадение, а божий промысел, который очень удачно вписался в те реалии, что там были. Эксперт сравнивает религию в то время с Конституцией, которая управляет абсолютно всем. Поэтому, подчеркивает он, исламский мир – это система ценностей, это источник законодательства, а также источник и власти.
«Ислам как проект для того, чтобы осчастливить человечество, несмотря на тот негатив, который нам приписывают, конкурентоспособен именно в той цивилизации, которую считают сейчас актуальной и модной. Хотя у нас противоречия есть очень фундаментальные», - отмечает Аурагх Рамдан.
В пример он приводит процентную ставку, которая запрещена в исламе. Как объясняет гость программы, даже в лучше, чем поручать деньги, не делать ничего, ведь это ведет к росту ростовщичества, а это со своей стороны – большой грех. Тем не менее, констатирует эксперт, вся современная банковская система, вся экономическая, финансовая система держится именно на процентной ставке, которая является для них неразрешенной и грехом.
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