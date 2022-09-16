Политический аналитик Александр Новохатский сообщил, что россия до сих пор не может осознать принципиальную разницу между украинским и российским народом.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

Александр Новохатский сообщил, что украинский народ и русский – совершенно разные, однако россия не понимает, не видит и не хочет осознавать эту принципиальную разницу, продолжая заявлять об «одном братском народе».

«Если одинаковые две вещи там нет войны, там не может быть войны. Война всегда между иначестью. Они (россияне – Ред.) думали, что та иначесть, против которой они зашли, она не существенна, она не влияет на общую обстановку, она не способна сопротивляться», - сообщил Александр Новохатский.

По словам политического аналитика, россия и российские граждане представляли себе так называемый «малороссийский народ» в Украине, который ждал прихода россии, спал и видел, как его придут освобождать.

«То есть они (русские – Ред.) пришли «освобождать» людей, которые должны были стать на их сторону. Люди, носители этого интегрального понимания украинства в их планах должны были стать на их сторону и помочь им сбросить эти все «лишние структуры» (украинскую власть – Ред.)», - отметил Александр Новохатский.

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