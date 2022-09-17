Заведующий отделом структуры и функции белка Института биохимии им. Палладина НАН Украины Владимир Чернышенко рассказал, какие нации добились наибольших успехов в биотехнологии и как вообще измерять эти успехи.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Наука интернациональна. То, чем занимаемся мы, чем занимаются другие ученые – это достояние всего человечества», - подчеркивает Владимир Чернышенко.

Как рассказывает гость программы, когда они планируют следующий эксперимент, разработку, сначала читают статьи, в которых другие люди описали свои научные достижения. В этой сфере, отмечает он, нет границ, это могут быть наработки американцев, европейцев, африканцев и т.д. Далее, заканчивает эксперт, когда они добавили к этой информации собственные знания, переосмыслили их, они занимаются разработкой и защищают ее патентом.

По его словам, если брать патент как мерило успеваемости нации в биотехнологии, то это, пожалуй, действительно американцы и китайцы. Тем не менее, подчеркивает гость программы, основное – это научный поиск, а в нем все равны.

«Одна из сотен научных разработок становится патентом, один из сотен патентов приобретает внедрение. Но это не значит, что остальные 99 научных разработок никуда не годятся, и это не значит, что остальные 99 патентов тоже никуда не годятся. Дело в том, что никто не может сказать, когда разработка, научная информация станет полезной, когда мы сможем ее использовать», – объясняет Владимир Чернышенко.

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