Заведующий отделом структуры и функции белка Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Владимир Чернышенко объяснил, какое преимущество украинские ученые имеют перед иностранными.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«У нас в Украине большое преимущество на самом деле по сравнению с другими учеными, например, с британскими учеными. Не зря британские ученые – это мэм, потому что тоже есть свои проблемы. Во-первых, иногда гранты, за счет которых они существуют, побеждают не лучшие, а побеждают те, которые по каким-либо соображениям отвечали тем или иным критериям. Поэтому иногда исследуются вещи, которые не стоило бы исследовать, а вещи, которые следует исследовать, проигрывают», - объясняет Владимир Чернышенко.

Во-вторых, отмечает он, британские ученые работают, получив деньги под конкретную задачу. То есть, констатирует гость программы, как только заканчивается финансирование, работа прекращается, пусть она даже велась несколько лет и до результата осталось еще буквально два шага, ученые закрывают лабораторию, разъезжаются, раздают оборудование, а в помещение заезжают другие люди, имеющие финансирование.

«В чем вообще фишка, преимущество Академии? Потому что здесь сохранились научные школы, несмотря на ужасные 1990-е годы, люди не получали зарплату, люди массово уезжали, но сохранилась школа. И есть лаборатории, где десятками лет занимаются одной темой», – подчеркивает Владимир Чернышенко.

По словам эксперта, это означает, что приходят люди уже не на пустое место, продолжается непрерывный научный процесс. По его мнению, это огромный капитал, который, возможно, ценнее денег, и благодаря которому украинская наука может быть конкурентоспособной по сравнению с мировой.

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