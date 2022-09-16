Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о новой помощи для украинцев-переселенцев, предусматривающей предоставление теплой зимней одежды для детей.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Такая помощь для семей-переселенцев реализуется Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий совместно с детским фондом ЮНИСЕФ. Теплой одеждой обещают обеспечить всех детей-переселенцев. Однако помощь начнут оказывать в первую очередь для многодетных семей, а впоследствии дойдет очередь до всех семей-переселенцев, которые были вынуждены бежать от войны или оставить на зиму свои дома», - сообщает Екатерина Котенкова.

По ее словам, такие наборы одежды рассчитаны на широкий возрастной спектр практически от рождения до 14 лет. Как рассказывает журналистка, предусмотрен такой перечень комплектов из теплой зимней одежды: зимняя куртка, свитер или свитшот, термобелье и спортивные штаны, носки, зимние ботинки, шарф, шапка и перчатки.

«Благодаря тому, что в комплектах будет отдаваться предпочтение дизайну унисекс, можно будет легко варьировать предметами одежды, которые подойдут и мальчикам, и девочкам.

«Для того чтобы получить бесплатно теплую одежду на зиму для детей переселенцев, следует обратиться за одним из следующих номеров: 1548 – это круглосуточная горячая линия Мининтеграции по кризисным вопросам», - отмечает Екатерина Котенкова.

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