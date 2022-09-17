Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Использование денег, использование местных денег. Есть местные деньги, и они достаточно большие, у общества есть свое представление, как тратить эти деньги. Есть какие-то монопольные услуги, даже тот же Интернет. У тебя ОСМД многоэтажного дома, к тебе тянут Интернет и хотят, чтобы ты за это платил. Но если посмотреть так обобщенно, то для этого Интернета, для поставщика услуг, для рекламодателя ты для них рынок сбыта», - сообщил Павел Себастьянович.

По словам предпринимателя, по такой логике Интернет должен быть установлен не за средства живущих там людей. Напротив, это должно быть бесплатно или жителям домов должны платить за то, что они позволяют проводить у себя Интернет и соответственно рекламировать чьи-то услуги. Именно такие вопросы вызывают недоразумения с местными властями.

«Кто является субъектом, кто решает? То есть решают ли местные власти, как распределять деньги, или граждане будут решать, как распределять эти деньги. То есть, я считаю, что это основа конфликта и в целом в нашей стране: кто распределяет наш общественный ресурс», - заявил Павел Себастьянович.

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