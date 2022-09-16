Об этом он рассказал на своем канале.
«Я убежден в одном: весь мир уже объединился против россии, это так просто не пройдет, как в 2014 году. Все поняли свои ошибки, мы помним ошибки Второй мировой войны, когда мы пытались умиротворить агрессора. Поэтому он (агрессор – Ред.) будет уничтожен», - сообщил Александр Качура.
По словам народного депутата, все западные аналитики утверждают, что россии в том виде, в каком она сейчас существует, после войны уже не будет. Александр Качура отметил, что на территории россии, скорее всего, образуется несколько стран. Но в любом случае мы должны сделать все для того, чтобы этим новым государственным образованиям война против Украины не сошла просто так с рук.
«А по поводу других стран, то есть тех народов, которые сейчас в россии есть, они уже понимают, к чему это все идет. Россия и фактически москва, московская область стали таким проходным двором, потому что они уже бросили все свои танки, всю технику, всех военных на войну в Украине. И это сейчас шанс для тех народов, которые порабощены сейчас, которые сейчас оккупированы в рф, восстановить свою государственность», - заявил Александр Качура.
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