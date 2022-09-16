Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«К сожалению, прямо сейчас, боюсь, что влияние нашего учреждения минимально на то, можем ли мы спасать жизнь, помогать, потому что очень огромный и долгий путь от разработки до внедрения, особенно в биологии. 6 лет назад мы начали разрабатывать кровоостанавливающий бинт в этом Институте», – рассказывает Владимир Чернышенко.
По его словам, в результате совместной работы с Институтом Кавецкого и Институтом Богомольца под руководством академика Комиссаренко удалось создать бинт, способный быстро и эффективно останавливать артериальное кровотечение.
Как рассказывает эксперт, только перед самой войной у них закончились клинические испытания, после которых уже можно внедрять, производить, продавать препарат и снабжать им аптечки. Сейчас же, отмечает он, эта разработка нуждается в инвесторе, а также в определенном вовлечении в этот процесс государства.
«Он прошел клинические испытания, его можно применять. В марте-апреле мы здесь занимались тем, что производили кустарные образцы. К сожалению, ограниченное количество, несколько сотен, но они поехали в разные концы фронта», - сообщает Владимир Чернышенко.
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