Заведующий отделом структуры и функции белка Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Владимир Чернышенко рассказал, что они разработали кровоостанавливающий бинт, который сегодня нуждается в инвесторах.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«К сожалению, прямо сейчас, боюсь, что влияние нашего учреждения минимально на то, можем ли мы спасать жизнь, помогать, потому что очень огромный и долгий путь от разработки до внедрения, особенно в биологии. 6 лет назад мы начали разрабатывать кровоостанавливающий бинт в этом Институте», – рассказывает Владимир Чернышенко.

По его словам, в результате совместной работы с Институтом Кавецкого и Институтом Богомольца под руководством академика Комиссаренко удалось создать бинт, способный быстро и эффективно останавливать артериальное кровотечение.

Как рассказывает эксперт, только перед самой войной у них закончились клинические испытания, после которых уже можно внедрять, производить, продавать препарат и снабжать им аптечки. Сейчас же, отмечает он, эта разработка нуждается в инвесторе, а также в определенном вовлечении в этот процесс государства.

«Он прошел клинические испытания, его можно применять. В марте-апреле мы здесь занимались тем, что производили кустарные образцы. К сожалению, ограниченное количество, несколько сотен, но они поехали в разные концы фронта», - сообщает Владимир Чернышенко.

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