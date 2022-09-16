Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
«Биотехнология – это использование биологических объектов для того, чтобы предоставлять человечеству товары или услуги. У нас есть биологический объект, в нем же самом заложено какое-то свойство, которое мы добываем и ставим на помощь людям. К примеру, яд змей, в составе которого есть фермент. Мы его получаем и можем использовать, например, для разрушения тромба в сосуде», – объясняет Владимир Чернышенко.
Как он рассказывает, совсем недавно Нобелевскую премию вручили за технологию, позволяющую редактировать геномы. По словам эксперта, редактирование генома – это возможность избавиться от наследственных болезней. По его мнению, это позволит изменить все.
В то же время гость программы отмечает, что речь идет о перспективе на несколько десятков или сотни лет, чтобы избавиться, в частности, от гемофиликов. Он объясняет, что те дети, которые уже родились и родятся в ближайшее время с гемофилией, останутся, их вылечить они не смогут, они не могут редактировать геном у живого человека, это делается во время оплодотворения.
«21 век – это вообще век биотехнологии. Прошлый век был веком физики, а этот век – биотехнологии», - подчеркивает Владимир Чернышенко.
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