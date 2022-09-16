Об этом пишет Николай Томенко в своем блоге . Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Если читать объяснительную записку должностных лиц, то проект Основного финансового закона на 2023 год выглядит более или менее восприимчивым.

Здесь и сокращение расходов на удержание власти на 11 миллиардов 486 миллионов (без силовых ведомств) и 17.8 процента от ВВП – общий ресурс на национальную безопасность и оборону.

Но если проанализировать приложения к бюджету возникают ВОПРОСЫ!

Почти 11,5 миллиардов ЭКОНОМИИ на содержание ВЛАДЕЛИЦ приходится, в основном, на управление и программы в гуманитарной и социальной сфере. Так финансирование программ Министерства здравоохранения, образования, спорта… сокращено более чем на 10 процентов. На практике это означает уменьшение реального финансирования не чиновников, а учителей, преподавателей, студентов, врачей, тренеров…

А что там с Верховной Радой и офисом Президента?

Верховной Раде даже немножко добавили за ежедневный военный труд -

2 миллиарда 612 (в 2022 году было 2.605); офис Президента получит 1 миллиард 49 миллионов (было 1080). И еще почти 1,5 миллиарда на содержание резиденций, больниц, автобазы, водочного и мясомолочных предприятий Государственного управления делами у власти.

На содержание «вечно бедных и несчастных судей» формально сократили расходы на 3,688 млрд. Но реально судейское вознаграждение не уменьшится хотя бы на гривну. Потому что оплата фактического количества судей будет полностью сохранена на уровне 2022!

Война также не помеха для финансирования парламентских партий и братских чиновников структур. На пиар «депутатов-волонтеров» и их партий предусмотрено 366 миллионов гривен налогоплательщиков, также более 100 миллионов заложено на так называемые ПРАВИЛЬНЫЕ СМИ. Более 1,5 миллиарда на Общественное телевидение не учитываю.

И по всему тексту НЕвоенного бюджета находим финансирование братских должностных лиц структур.

Например, Национальная академия правовых наук с правдивыми академиками Киваловым, Литвином, Медведчуком… и 5 новостями на официальном сайте о своей активной работе в 2022 году (3, из которых некрологи) снова получит 102 миллиона из бюджета?! Более 500 миллионов – Академия аграрных наук…

Популярно говоря: кому ВОЙНА, а кому традиционное и наглое освоение бюджетных средств для своих!