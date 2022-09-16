14 сентября 2022 года около 17 часов российские военные нанесли несколько ракетных ударов по гидротехническим сооружениям Кривого Рога.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.

В результате повреждена плотина Карачуновского водохранилища, произошла утечка воды в г. Ингулец. В результате разлива произошло затопление более сотни частных усадеб.

Информируем, что специалисты Госэкоинспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) осуществляют мероприятия направленные на документирование данного преступления, а также собирают исходную информацию с целью осуществления расчета ущерба, нанесенного российскими войсками.

Враг должен нести максимальную ответственность за действия, направленные на уничтожение инфраструктуры нашего государства.