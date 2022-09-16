Политик и педагог Степан Гавриш рассказал, как понимать тот факт, что россия впервые признала свои поражения на фронте перед Вооруженными Силами Украины.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«Пропагандисты следуют за российскими военными, они обслуживают их логику и стратегию. Проблема гораздо глубже с точки зрения этого заявления: россия готовится к худшему. москва, военное командование, путин, аналитики вокруг кремля понимают, что Вооруженные силы Украины могут не остановиться и начать более широкомасштабное наступление, особенно на Юге и не только», – объясняет Степан Гавриш.

В то же время он отмечает, что у россии серьезная проблема в военно-политическом и военно-экономическом плане. Как рассказывает политик, россия сегодня не может справиться с этой ситуацией с мобилизацией, организацией войны, обеспечением фронта тыловыми возможностями, техникой, человеческим ресурсом, финансами.

По его словам, у страны-агрессора нет возможности ни создать новые подразделения и направить их на фронт, ни привлечь новые виды техники, чтобы совершить перелом по линии фронта. То есть, констатирует гость программы, россии не хватает военных, экономических и политических возможностей, чтобы противостоять ВСУ.

«Третья и последняя проблема – путин прекрасно понимает, что он не просто воюет с Украиной, он воюет с серьезным военным государством», - подчеркивает Степан Гавриш.

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