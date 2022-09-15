Об этом он рассказал на своем канале.

«Мне удивительно, когда те солдаты, которые вчера насиловали и убивали наших женщин и детей где-то в Буче, завтра могут свободно гулять в Амстердаме или в Берлине, или в любой другой стране и заниматься туризмом. Поэтому это как-то странно. И те, кто финансирует этот режим, который осуществляет террор, а фактически это террористическое государство… Поэтому, как в истории всегда и было, террористическое государство, террористы должны быть изолированы от нормального, свободного, цивилизованного мира», - заявил Александр Качура.

По словам народного депутата, Украина будет работать и дальше над изоляцией россии от цивилизованного мира. И, как подчеркнул Александр Качура, приостановка ЕС упрощенного визового режима для россиян – это только начало, ведь и США, и многие другие страны мира тоже сделают эти шаги, чтобы у россиян не было возможности путешествовать.

«Северная Корея – это хороший в принципе такой туристический маршрут у них (россиян – Ред.), она там рядом. Я думаю, Ким Чен Ын охотно сможет принять большое количество туристов из россии, но я не уверен, что оно будет сильно отличаться от того, в чем живут среднестатистические россияне», - сообщил Александр Качура.

Как писала ранее Politeka, Данилов показал, как Украина контролирует оружие союзников: «С момента пересечения границы».

Также Politeka сообщала, что еще одна страна может потребовать репарации у России: президент сделал заявление.





