Политолог Руслан Бизяев рассказал, как ВСУ смогли так успешно провести наступление в Харьковской области, и что теперь будет с российскими элитами, которые выступают за войну.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

По мнению гостя программы, безусловно, в рамках той концепции, в которой происходило вторжение, российская федерация хочет переговоров. Ведь, по его словам, война началась с ультиматума. Тем не менее, констатирует эксперт, реальная политика и дипломатия – это не всегда язык ультиматумов. Сейчас же в россии, рассказывает он, будут происходить интересные события, связанные с переформатированием существующих политических элит, которые очень сильно ошиблись 24 февраля.

«Те политические элиты, которые стали со стороны россии триггером начала этого вторжения, просто по-другому не могут: у них или ультиматум, или они уходят в прошлое. И никакая ситуация в Харьковской области в данном случае их не подвинет», - объясняет Руслан Бизяев.

Как он подчеркивает, наш Генштаб полностью переиграл своих российских оппонентов: ВСУ нанесли отвлекающий удар в Херсонской области, а потом главный – в Харьковской. По словам политолога, российская армия не была готова к украинскому наступлению ни морально, ни технически, их группировки не хватает для того, чтобы ни наступать, ни оборонятся более, чем на 2 театрах военных действий.

«После всей этой истории мы можем говорить о том, что Вооруженные силы Украины могут маневрировать по внутренним оперативным коммуникациям, а российским приходится это делать очень сложным логистическим крюком, чуть ли не через территорию россии. Время и внезапность –ключевые параметры стратегии», - подчеркивает Руслан Бизяев.

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