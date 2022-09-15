Политолог-международник Максим Яли рассказал, что своими действиями в Украине россия показала, что она – страна-террорист, а эта война – против всего цивилизованного мира.

Об этом он рассказал в своей программе «Контрольный удар».

Как отмечает эксперт, российские войска штурмовали Мариуполь долгие 3 месяцы, хотя на его взятие им отводилось несколько дней. И то, подчеркивает он, оккупантам удалось это только благодаря тотальному уничтожению города при помощи авиации, военных кораблей, артиллерии и мощнейших военных ударов всех типов. А разворачивавшуюся трагедию с нашими защитниками «Азовстали», констатирует политолог, наблюдал весь мир, и также весь мир увидел, как руководство государства-террориста выполняет свои обещания.

«Поэтому никаких переговоров с террористами до их полной капитуляции и их полного поражения на поле боя», - подчеркивает Максим Яли.

После же того, рассказывает он, как оккупанты уперлись в нашу укрепленную линию обороны в Донецкой области, кремль перешел к третьей, по их мнению, переломной фазе войны, а именно – откровенно террористической тактики нанесения массированных ракетных ударов.

«Винница, «Амстор» в Кременчуге, Днепр, Киев, Одесса и другие населенные пункты, куда рашистские ракеты прилетали из акватории Каспийского моря, территории россии и беларуси, – все мы помним эти ужасы», - отмечает Максим Яли.

По эго словам, всем стало понятно, что путин объявил войну не только Украине, но и всему цивилизованному миру. Теперь же, констатирует он, Европа и США увеличили поставки вооружения Украине и начали давать тяжелое вооружение, что самое главное.

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