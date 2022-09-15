Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«Как распределяется бюджет на школы и какую зарплату получают учителя? Школы содержатся исключительно из налога на недвижимость. Таким образом мы получаем некую сумму бюджета школы на 1000 школьников. Бюджет зарплат составляет 50% от денег с налога на недвижимость. Дальше какой-то бюджет идет на школьную команду, на приобретение канцтоваров, на саму работу школы», - сообщил Сергей Михно.
По словам предпринимателя, 50% из всего бюджета школы в США идет на выплату зарплат учителям. Таким образом там искусственно ограничивают количество учителей и зарплат на одну школу, поскольку бюджет тоже ограничен. Еще одно ограничение для школ в США – это минимальная зарплата.
«То есть здесь школьные учителя получают ту сумму заработных плат, которая у них стоит в распределении зарплат за час», - отметил Сергей Михно.
По словам предпринимателя, в США местная администрация или администрация школы решает, сколько будет получать учитель, и поэтому в разных штатах зарплата учителя очень отличается.
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Как писала ранее Politeka, Андрей Пелюховский объяснил, как частично решить проблему с безработицей.
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