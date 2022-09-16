Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что государство планирует заставить всех граждан Украины платить налоги и на это уйдет примерно 2 года.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, до 50% украинской экономики сейчас в тени и государство официально не знает, откуда доходит примерно у 12 миллионов граждан. Об этом заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма.

«Он отметил, что этот факт важен из-за того, что в ходе налоговой реформы «10-10-10» государство планирует уменьшить налоговую нагрузку в стране. Но нужно найти соответствующие компенсаторы, поскольку, по его словам, повышение налогов - не решение экономических проблем в стране. То есть повышение уровня налогов почти ни к чему не приведет, можно в 3-4 раза поднять, но это просто убьет бизнес в Украине. Речь не о том, чтобы не сделали либеральные ставки налогов, а чтобы люди платили налоги», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Журналистка сообщает, что, по словам заместителя главы ОП, понадобится около 2 лет для того, чтобы налоги в Украине начали платить все. Кроме этого, добавляет она, Ростислав Шурма отметил, что решение о налоговой реформе «10-10-10» будет одобрено только после того, как будет достигнуто понимание компенсаторов доходов бюджета. Также журналистка сообщает, что государство намерено провести консультации по этому вопросу с международными партнерами, являющимися ключевым источником доходов на данный момент.

«Поэтому замглавы Офиса Президента уточнил, что базовая концепция налоговой реформы остается неизменной: 10 – налог на прибыль, 10 – налог на доходы физических лиц, 10 – НДС, то есть налог на добавленную стоимость, и еще 3% – военный сбор», - констатирует Екатерина Котенкова.

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