Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, какой стаж понадобится украинцам для выхода на пенсию на следующий год, и объяснила, как Пенсионный Фонд определяет размер выплат гражданам.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь за спиной 29 лет стажа, но уже со следующего года стажа нужно будет еще больше. Продолжительность страхового стажа, с помощью которого украинские мужчины и женщины смогут выходить на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти на 1 год», - рассказывает Екатерина Котенкова.

В частности, отмечает она, уже в 2028 году понадобится не менее 35 лет стажа. В то же время, украинцы, добавляет журналистка, которые пенсию себе не успели заработать в 65 лет, смогут получать социальную помощь. Как она рассказывает, граждане, которые не накопили нужного количества стажа для выхода на пенсию в 60, смогут выйти в 63 года при наличии стажа не менее 20 лет.

«Как ответили в Пенсионном Фонде, размер будущей пенсии зависит от двух показателей: первое – заработка, второе – трудового стажа. Если один из этих показателей не высокий, то и размер пенсии получается не большим. То есть достойную пенсию получает тот, кто получал достойную зарплату», - объясняет Екатерина Котенкова.

То есть, заключает она, оценивая размер будущей пенсии, важно обращать внимание не только на продолжительность стажа, но и на размер взносов, ежемесячно уплачиваемых в Пенсионный Фонд. По словам журналистки, низкие официальные зарплаты и соответственно отчисления приводят к тому, что люди с солидным стажем получают малые пенсии.

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