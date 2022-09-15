Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Россия – это страна, у которой вообще оборвана связь с трансцендентным. У нее свое представление об абсолюте, у нее другой источник воли, которой в принципе нет. Там много вещей, которые нужно поднимать», - отметил Анатолий Якименко.
По словам публициста, мы ведем войну не с какими-то вымышленными «орками» или «рашистами», на нас напали не какие-то инопланетяне, мы сейчас воюем с культурной платформой россии, где человек не имеет никакой ценности, человеческая жизнь вообще не важна, поэтому спокойно используется властью для удовлетворения собственных амбиций.
«Суть состоит в следующем: не просто в человеке больше зла, чем добра, и нам нужен Левиафан, а человек – это вообще черная магия в понимании кремля. Человек для них – это ничто, и они исходят именно из этого. Поэтому человеку нельзя давать любить, совершать волевые усилия, ничего нельзя делать. Его нужно использовать вслепую, и делать из него верного пса за материальный ресурс», - сообщил Анатолий Якименко.
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