Военный и политический эксперт Александр Мусиенко рассказал, как сегодняшнее обострение между Арменией и Азербайджаном может отразиться на российско-украинской войне.

Об этом он рассказал в программе «Военный кабинет».

Как рассказывает эксперт, сегодня мы наблюдаем очередной виток противостояния между Арменией и Азербайджаном, где последний имеет абсолютно правовые основания на Нагорный Карабах и хочет восстановить свою территориальную целостность. На фоне возобновления боевых действий, отмечает он, происходят интересные процессы: Армения обратилась к россию в том числе и к ОДКБ в целом с просьбой о помощи.

«Они любят российский кокошник, а он должен их защищать. Такая идея заложена. Это действительно клуб государств, входящих в орбиту россии, как она считает, и она, соответственно, гарантировала им какую-то защиту. Если сейчас они не вмешиваются, все, это конец ОДКБ», - объясняет Александр Мусиенко.

Тем не менее, констатирует он, россия отмалчивается как сейчас, так и в 2020 году во время Карабахской войны. По словам эксперта, если и сейчас россия не поможет Армении, то на ОДКБ можно ставить большой крест и большую точку, ведь какой тогда смысл в существовании этой организации. С другой стороны, добавляет он, для того, чтобы россия вмешалась в этот конфликт, ей нужно где-то взять войска, то есть вывести их из Украины.

«Для нас сценарий того, что россия вмешивается и снимает войска – положительно, потому что меньше будет внимания на нас. Но россия тоже этого не может сделать, потому что Турция гарантировала Азербайджану поддержку. И вот тут-то мы посмотрим, готова ли россия на два фронта: Азербайджан-Турция, с одной стороны, и украинский фронт?», - рассуждает Александр Мусиенко.

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