Экс-сотрудник ГУ СБУ в Киеве Иван Ступак рассказал, как россияне отреагировали на поражения своей армии и успешность украинского наступления, и объяснил, какой будет тактика противника в ближайшее время.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

«россияне нашли для себя такой красный стоп-кран, который можно канализировать, – это социальное недовольство, которое возникает у них вот последние 96 часов в результате украинского наступления. Можно было видеть, как российские паблики просто взрываются. Они взрывались и многое взрывалось, вонь из этих московских болот шла. И никто не мог ничего с этим поделать, российская пропаганда сломалась», - говорит Иван Ступак.

Как он рассказывает, как-то подавить недовольство россиян не удавалось, как и ответить на вопрос, почему украинцы так быстро продвигаются, поэтому их Минобороны просто закрыло комментарии к своим страницам в соцсетях. Тем не менее, констатирует гость программы, российская сторона нашла, как ответить Украине и успокоить свое население: они начали активно бомбить нашу инфраструктуру, в частности Харьков, обесточили Днепр, Сумы, Полтаву.

В результате этого, рассказывает он, россияне сразу забыли о своих поражениях и украинском наступлении. Поэтому, уверен эксперт, такую ​​тактику россия будет использовать в ближайшие 5 месяцев: после каждого своего поражения в Украине они будут уничтожать нашу критическую инфраструктуру.

«И на это будет отзыв российского общества на «ура!». Их не интересует, что у них потери несколько сотен единиц техники, просто потеряли ее, несколько тысяч своих военных, им это не интересно», - подчеркивает Иван Ступак.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда следует рассчитывать на освобождение Херсона.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, как будет происходить восстановление Украины после войны.