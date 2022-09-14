В начале полномасштабной войны в Днепре был создан "Совет обороны", "штаб" которого возглавлял бизнесмен Геннадий Корбан.

Об этом говорится в статье военного эксперта и волонтера Александра Куликовского, опубликованной изданием "Апостроф".

Волонтер подчеркнул, что создание советов обороны городов в условиях военного положения не предусмотрено законодательством Украины.

Создание Советов обороны в условиях военного положения предусматривает статья 14 закона «Об обороне Украины». Совет обороны, согласно документу, – это орган, который руководит "выполнением на соответствующей территории мер по обороне Украины". Такие органы, как определил законодатель, могут создаваться областными государственными администрациями, Советом министров Автономной Республики Крым, а также государственными администрациями городов со специальным статусом Киева и Севастополя. Как видим, в этом списке нет областных центров, и в частности – города Днепр”, - говорится в материале.

Таким образом, мэр Днепра Борис Филатов 28 февраля не имел права издать распоряжение о создании Совета обороны Днепра. Главой ее "штаба" стал компаньон Филатова Геннадий Корбан. Соответствующий документ обнародовал Днепровский горкрад, чтобы подтвердить роль Корбана в обороне города.

“Интересно, что, обнародовав официальный документ, мэрия Днепра сама уличила у себя ложь. Ведь в открытом письме Владимиру Зеленскому в защиту Геннадия Корбана Борис Филатов назвал своего товарища "руководителем Штаба Территориальной обороны Днепра". Под этим обращением подписалось более сотни человек, в том числе – мэры городов, общественные деятели, спортсмены, художники. Всех их, как оказалось, сшили в дураки”, – заметил эксперт.

Он добавил, что по вопросу причастности Корбана к территориальной обороне можно поставить точку после публикации официальных ответов по этому вопросу Минобороны, Сил ТрО и Днепропетровской ОВА.

Не имея соответствующих полномочий Геннадий Корбан, как отмечает Александр Куликовский, принимал участие в совещаниях с действующими военнослужащими ВСУ.

“Военные проводили совещания, на которых присутствовали люди, которые с юридической точки зрения являются “никем”. В лучшем случае, их можно назвать волонтерами. С людьми, у которых нет никаких допусков к государственной тайне (Геннадий Корбан не является ни госслужащим, ни депутатом), обсуждали положение на фронте и нужды конкретных воинских частей. Возникают вопросы в Службу безопасности Украины, которая не замечала существование непонятного органа, вмешивающегося в военное управление”, – подчеркнул автор.

Он также напомнил, что ранее телеканал "ДнепрTV" обнародовал официальный ответ руководителя Регионального управления Тро "Восток" полковника Валерия Курача: "Неизвестно, на каком основании Корбан их удовлетворял, самовольно распоряжаясь средствами города". В целом выдал материальных ценностей более чем на 105 миллионов гривен”.

Еще острее возникает вопрос национальной безопасности.

«Совершенно посторонний человек, пользуясь хаосом в первые дни российского вторжения, смог очень легко получить доступ к секретной информации об обороне, а также – влиять на принятие военных решений. Это происходило в тот момент, когда компаньон Корбана – мэр Днепра Борис Филатов – сомневался, стоит ли вообще сопротивляться россиянам. В тот же день, когда Филатов назначал своего товарища на фейковую должность, он провел секретное совещание, будто видеозапись которого в начале июня появилась в сети . Как слышать на видеозаписи, городской голова Днепра не верил в способность ВСУ противостоять оккупантам, прогнозировал возможное падение Киева и выполнение требований Кремля – федерализацию и финляндизацию Украины”, – напомнил Куликовский.